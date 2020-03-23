كيا تيلورايد 2020 تحصل على جنوط خاصة 20 إنش بتصميم فريد من نوعه

الخليج ٣٦٥ نت – ليس من المعتاد رؤية سيارات غير فاخرة بتصميم معقد وفريد من نوعه للجنوط، ولكن هيونداي وكيا عملتا على مدار أعوام لأن تبدو سياراتهم أغلى من أسعارها الحقيقة.

انظروا لهذه التيلورايد 2020 كمثال، والتي حصلت على جنوط أسود مصقول من طراز HF-2 الفاخر من شركة Vossen، بقياس 20 إنش، وتبدو الجنوط ملائمة تماما على السيارة.

ألوان الجنوط تتناسق بشكل جيد مع خارجية السيارة البيضاء واللمسات السوداء والكروم في مختلف أنحاء الجسد، كما أن تصميم الجنوط متسق أيضاً مع تصميم شبكة تهوية تيلورايد.. النتيجة النهائية مرضية، ما رأيكم؟