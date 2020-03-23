أسباب ضعف الطلب على بي ام دبليو الفئة الثامنة، وهل سيتم وقفها؟

الخليج ٣٦٥ نت – احتفل محبو بي ام دبليو بعودة الفئة الثامنة في 2018.. حيث يعتبر الكثيرون الجيل الأول الذي تم بناؤه من 1990 إلى 1991 كواحد من أفضل سيارات العلامة الألمانية على الإطلاق، لذا كانت الآمال مرتفعة على الجيل الثاني.

ولكن الآن اكتشفت بي ام دبليو أن الطلب على الفئة الثامنة كان أقل من المتوقع مع تباطؤ المبيعات لجميع فئات السيارة، الكوبيه والكشف والجران كوبيه بأربعة أبواب، حيث اشتكت وكالات بي ام دبليو حول العالم من تراكم المخزون وقلة اهتمام العملاء بالسيارة خاصة مع ضعف التسويق لها.

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وأضيفوا إلى ذلك أن الفئة الثامنة هي واحدة من أغلى سيارات الشركة بسعر يبدأ من 90,000 دولار (338,000 ريال) ويظهر بوضوح أسباب ضعف الطلب عليها، خاصة مع وجود خيارات أخرى أرخص بكثير.

وأخيراً لاحظت بي ام دبليو أن اهتمام العملاء بالـ SUV، تحديداً موديل X7 الجديد، أعلى بكثير من الفئة الثامنة – كما هو متوقع.. كلاهما بنفس السعر تقريباً ولكن X7 توفر داخلية ومساحة تخزينية أوسع مع أداء جيد جداً.