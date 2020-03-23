91% من وكالات السيارات الصينية تفتح أبوابها مجدداً

الخليج ٣٦٥ نت – افتتحت 91% من وكالات السيارات الجديدة في الصين أبوابها مجدداً مع السيطرة على انتشار وباء الكورونا هناك، ولكن الزوار كانوا 53% فقط من الأرقام المعتادة.

ويختلف عدد الزوار حسب العلامة طبقًا لإحصاءات جمعية وكالات السيارات الصينية، والتي نظرت في بيانات 8,393 وكالة مسجلة لتكتشف أن وكالات العلامات الصينية كانت الأضعف مع تسجيل زوار 35% من المستوى الطبيعي.

وكالات العلامات الأجنبية سجلت زوار بـ 54% من المستوى الطبيعي.. ومن ناحية حركة السوق نفسه فقد تراجعت مبيعات سيارات الركاب بـ 47% في النصف الأول من مارس.

وبينما تبدأ المصانع والوكالات بالعودة للعمل الطبيعي بشكل تدريجي في الصين، نرى العكس في باقي دول العالم مع تأخر معظم الحكومات في التحكم في انتشار الفيروس، ما يعني أنه أمامنا بعض الوقت قبل عودة صناعة السيارات العالمية لمستواها السابق.