كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة صناعة السيارات الهندية تطلب من الشركات إغلاق مصانعهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت جمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM)، وهي الهيئة الشاملة لجميع الشركات المصنعة للسيارات في الهند إلى جانب جمعية مصنعي مكونات السيارات في الهند (ACMA)، استشارة لمصنعي السيارات لإيقاف مصانعهم العمليات بشكل مؤقت، وذلك بسبب تفسي فيروس كورونا.

قال راجان وادهيرا، رئيس جمعية مصنعي السيارات الهندية، "في ضوء الوضع المتدهور الناشئ عن فيروس كورونا COVID 19، طلبت كل من SIAM و ACMA من أعضائها في مصنعي المعدات الأصلية وصناعة مكونات السيارات النظر في إغلاق المصنع لفترة محدودة للتغلب على المشاكل الحرجة فترة حتى لا يتعرض العمال للفيروس".

أعلنت معظم شركات تصنيع السيارات بالفعل عن إغلاق المصانع طواعية خلال الأيام القليلة الماضية، وتشمل هذه أكبر شركات صناعة السيارات في الهند مثل FCA India و Maruti Suzuki India و Mahindra & Mahindra و Hyundai India و Tata Motors و Hero Motocorp وحتى Eicher Motors. تسري عمليات الإغلاق حتى 31 مارس 2020 أو حتى إشعار آخر.

وتشمل بعض الشركات التي لم تعلن عن إجراءات مماثلة بعد شركة صناعة السيارات الكورية كيا موتورز وبي إم دبليو الهند.