سعرها يتخطى الـ60 مليون جنيه.. بوجاتي تكشف عن سيارة جديدة

تستعد شركة صناعة السيارات الفرنسية بوجاتي، لطرح موديل خاص Pur Sport من أيقونتها Chiron.
ومن المنتظر أن يقتصر إنتاج الموديل الخاص على 60 نسخة فقط، ويبلغ سعر السيارة الجديدة 3.6 مليون يورو، أي أكثر من 60 مليونًا.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل Chiron Pur Sport الجديد ينبض بداخله محرك
وتتضافر جهود هذا المحرك الجبار مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات ليدفع السيارة الخارقة بسرعة قصوى تبلغ 350كلم/س.
وتتميز السيارة Chiron Pur Sport من خلال فتحات التهوية الضخمة على مقدمة السيارة، والعديد من أسطح الكربون الشفاف على جسم السيارة، والناشر الخلفي الضخم، فضلا عن مجموعة العادم المصنوعة من التيتانيوم، والجناح الخلفي.
وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من الماغنسيوم قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف. وتتمتع السيارة، التي تزن 1980 كجم، بضبط جديد لمجموعة التعليق مع نوابض صلبة.
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