"كينج لونج" يحصل على جائزة الـ"ميكروباص الأكثر مبيعاً" في احتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالية "الأفضل / Car of the Year Egypt"، عن استحواذ السيارة "كينج لونج"، على لقب السيارة الـ"ميكروباص" الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية خلال عام 2019، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "آميك"، وذلك بعد أن استحوذت على 46%

من مبيعات السوق بفئة ال"ميكروباص".

تسلم الجائزة المهندس خالد الرفاعى، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة كينج لونج إيجيبت لتجميع السيارات التجارية، والمهندس عماد رسمى، عضو مجلس الإدارة.

وقال المهندس خالد الرفاعي، إن هذا الإنجاز

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الذي حققته علامة "كينج لونج" في السوق المصرية، جاء في إطار المساعي التي تبذلها الشركة دائماً لتقديم أفضل مستوى للجودة، بأسعار تنافسية.

من جانبه أكد المهندس عماد رسمى، أن الاهتمام بمراكز خدمة ما بعد البيع الخاصة بالشركة ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، موضحاً أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من التوسع في شبكة الموزعين.