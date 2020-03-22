أصوات إذا صدرت من سيارتك يجب التوقف وفحصها فوراً

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت قد تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، ومن مؤشرات هذه الأعطال صدور أصوات غير طبيعية ومزعجة من عدد من الأجزاء الهامة بها، واليوم سنعرض 3 أصوات إذا سمعت إحداها وجب عليك فحص سيارتك فوراً.

أولاً: صدور صوت من المحرك



يعتبر المحرك أهم جزء في السيارة على الإطلاق، لذا يجب صيانته بشكل دوري، وملاحظة أي مشكلة تطرأ عليه لعلاجها على الفور.

ومن مؤشرات تعرض المحرك للأعطال هو صدور صوت غير طبيعي منه، وقد يكون هذا الصوت بسبب نقص الزيت أو مشكلة في الاحتراق الداخلى أو نتيجة ارتفاع درجة حرارته أو غيره من الأسباب.

ثانياً: صدور صوت من المكابح

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تعد المكابح من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة السيارة، ومن مؤشرات تعرضها للمشاكل هو صدور صوت احتكاك حديد عند الضغط على المكابح، وهو ما يدل على تلف تيل المكابح أو تعرض الطنبورة للاعوجاج.

وفي هذه الحالة يجب التوجه على الفور لعلاج المشكلة حتى لا تتسبب في حوادث السير.

ثالثاً: صدور صوت من الإطارات



في حال تعرض الإطارات للمشاكل أو التلف فإنها تصدر أصوات غريبة أثناء السير، كما أنه في حال عدم ضبط الزوايا أو وجود مشكلة في علبة مقود القيادة فإنه سيصدر أصوات مزعجة من الإطارات.

ولخطورة تعرض الإطارات للانفجار أو فقد التحكم في المقود، يجب على الفور التوجه لفنى متخصص لفحص سبب المشكلة.