عرض عبداللطيف جميل على شراء لكزس LX موديل 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واحصل على إسترداد نقدي بقيمة ١٠,٠٠٠ ريال على سيارات لكزس LX الفئة SS موديل 2020. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: لكزس LX الفئة SS موديل 2020 الشروط والأحكام: قيمة الاسترجاع على سيارات لكزس LX الفئة SS هي 10,000 ريال من سعر التجزئة المعلن.

قد تتغير مواصفات السيارة حسب توفر الفئات المتاحة.

الحملة سارية حتى نهاية شهر مارس 2020 والكمية محدودة.

تطبق الشروط والأحكام . صورة العرض:

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