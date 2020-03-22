لماذا أصحاب السيارات الكهربائية أقل عرضة للاصابة بـ “كورونا”؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة أمريكية متخصصة حديثة عن زيادة نسبة انتشار عدوى فيروس كورونا لدى قائدي السيارات التقليدية أكثر من قائدي السيارات الكهربائية.

وأوضحت الدراسة أن سبب انتشار الفيروس بصورة عالية عند استخدام السيارات التقليدية يرجع إلى زيادة أعدادها بشكل كبيرة مقابل السيارات الكهربائية، مما يزيد من نسبة خطر انتقال العدوى.

كما يزيد خطر الإصابة بكورونا بين قائدي السيارات التقليدية عند استخدام مضخات الوقود عند توقفهم لملء خزان السيارة من أي محطة وقود تقليدية.

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حيث يتناوب على الإمساك بالمضخة العديد من الأشخاص، بعدد لا يقل 100 سيارة على مدار اليوم للمحطة الواحدة، ما يرفع من مخاطر نقل العدوى بين سائقي هذه السيارات.

ونصحت الدراسة بوجوب ارتداء قفازات بلاستيكية عند استخدام مضخات الوقود، من أجل خفض خطر الإصابة بالفيروس عند استخدامها.