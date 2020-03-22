اخبار السيارات

رسميا.. إلغاء سباق الجائزة الكبرى بموناكو بسبب "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إلغاء سباق الجائزة الكبرى بموناكو بسبب "" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي السيارات في موناكو الذي ينظم سباق الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1، إلغاء نسخة 2020، بعد أن أعلن مسؤولو تأجيل السباق الشهير الذي كان مقررًا في 24 مايو المقبل، وذلك بسبب تفشي (كوفيد-19).

واستجابت فورمولا 1 لمتطالبات التوقف لمواجهة فيروس كورونا، وقد وافق الاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق العشرة على تأخير اللوائح الجديدة والسيارات الجديدة حتى الموسم القادم.

ووفقًا للمنظمون، فإن الأوضاع التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا تسير باتجاه غير معلوم، وكذلك في ظل عدم وجود يقين بقدرة الفرق على المشاركة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا