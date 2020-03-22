تقنية جديدة لمنع وفيات الأطفال بسبب حرارة السيارات

انتهت شركة هيونداي موبيس، التي تعد واحدة من أكبر شركات قطع غيار السيارات الكورية، من تطوير نظام جديد للاستشعار يعمل بالرادار، يستهدف منع وفيات الأطفال بسبب ارتفاع درجات الحرارة في السيارة.
أكدت "هيونداي موبيس"، أنها بادرت بتطوير نظام التنبيه إلى وجود راكب خلفي "ROA"، حيث يجب على شركات صناعة السيارات وضع هذا النظام في سياراتها في أوروبا بدءًا من عام 2022.
وكانت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، قد توفيت في عام 2018 بسبب ضربة شمس بعد أن تركت داخل السيارة في فصل الصيف.
ومن المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الاستشعار بمعدل 7% سنويا ليصل إلى 14 مليار دولار أمريكي في عام 2030.
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