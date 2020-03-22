كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التنفيذي لـ "فولكس فاجن": إغلاق مصانعنا قد يستمر لفترة أطول بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن "هربرت ديس" من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تجبر الشركة على إبقاء مصانعها مغلقة لفترة أطول مما كان مقررا في البداية.

وقال ديس على موقع "لينكد إن": "معظم مصانعنا تغلق أبوابها لمدة أسبوعين، في بعض المناطق لثلاثة، ومن المرجح أن تستمر هذه التدابير لفترة أطول مما كان مقررا لها".

وأضاف، "انتشار الفيروس لن يتوقف خلال الأسابيع القادمة، يجب أن نكون مستعدين، لنعيش مع هذا التهديد لفترة طويلة، حتى تتوفر الأدوية الفعالة أو التطعيم".

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وأوضح ديس، إن فولكس فاجن تتخذ إجراءات لتأمين السيولة وسلاسل التوريد الخاصة بها ومواصلة المشاريع الاستراتيجية مثل إطلاق السيارة الكهربائية ID3 التابعة للشركة وتوريد خلايا البطارية.

وقد أعلنت شركة فولكس فاجن يوم الثلاثاء المضي عن توقف الإنتاج في المصانع بجميع انحاء أوروبا .

كما ذكرت ان عدم اليقين حول تأثير الفيروس يعنى انه من المستحيل إعطاء توقعات لهذا العام. كما حذرت شركة فولكس فاجن من انخفاض حاد في الأرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.