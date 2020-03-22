تعرف على إجراءات وزارة النقل الاحترازية لنقل الركاب بين جازان وجزيرة فرسان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ‏الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فيما يتعلق بحركة نقل عبّارات الركاب وسفن البضائع بين ‏جازان وجزيرة فرسان لمدة 14 يوماً، وهذه الاجراءات تتمثل فيما يلي: تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في الرحلة ‏الواحدة.

وضع الأولوية لاحتياجات الموظفين وسكان الجزيرة.

منع اصطحاب الأطفال.

منع نقل الركاب لأغراض سياحية.‏

استمرار عمل سفن البضائع وفق برامجها المعتادة، ‏مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية. 9

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