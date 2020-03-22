تخفيض إنتاج "دايملر" و"بي إم دبليو" بسبب "كورونا"

قررت شركتا "دايملر" و"بي ام دبليو" الألمانيتان لصناعة السيارات إغلاق جزءا كبيرا من عملياتهما في الولايات المتحدة بسبب تراجع الطلب وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت "بي ام دبليو" في وقت متأخر من مساء أمس إنها ستوقف الإنتاج في مصنعهاالكبير في ساوث كارولينا لمدة أسبوعين اعتبارا من 3أبريل المقبل بسبب مخاوف صحية وتراجع الطلب.
وقالت الشركة في بيان إن" صحة وحماية موظفينا في مقدمة أولوياتنا".
وأضافت "في هذا الوقت، التطورالحركي لوباء كورونا له تأثير كبير على الطلب العالمي على السيارات".
وكانت شركة "دايملر" قد أعلنت في وقت سابق، أن الإنتاج في مصنع مرسيدس بنز في توسكالوسا بولاية ألاباما سيتوقف لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، كما سيتم إيقاف عمل خطوط الإنتاج لسيارات الفان التابعة لها في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا مؤقتًا.
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