"المصرية للسيارات" تحصل على لقب أفضل موزع في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني
حصلت الشركة المصرية للسيارات، على لقب أفضل موزع للسيارات في السوق المحلية، من خلال استفتاء "الأفضل"، بعد حصولها على نسبة تصويت بلغت 49.44%.
وتسلم المهندس محمد أحمد ريان، رئيسمجلس إدارة الشركة، جائزة أفضل موزع، للعام الثاني على التوالي، خلال احتفالية (الأفضل / Car of the Year Egypt)، التى تم خلالها تكريم أفضل شركات السيارات، تحقيقاً لأرقام مبيعات قياسية بالسوق من واقع تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "آميك".
وشهدت النسخة الثانية من احتفالية "الأفضل / Car of the YearEgypt"، حضوراً مكثفاً من ممثلي ورموز سوق السيارات، بمختلف قطاعاته، ورجال الصحافة والإعلام.
محمد أحمد ريان
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