جينيسيس G80 2021 تظهر بوضوح قبل تدشينها بأيام “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتظار دام طويلاً، أصبحنا نعلم الآن موعد الكشف عن جينيسيس G80، حيث أعلنت الشركة الكورية أن الكشف الرسمي عنها سيكون عبر الإنترنت في 30 مارس 2020، في حين ظهرت صور جديدة منها صورتين رسميتين يكشفان عن المزيد من تفاصيل الواجهة الامامية والخلفية لـ G80.

نمتلك أيضاً سلسلة من اللقطات التجسسية من كوريا الجنوبية تُظهر مجموعة العدادات الرقمية ثلاثية الأبعاد مثل المستخدمة في GV80 SUV، بالإضافة إلى بعض الصور الجديدة للمقصورة، كما استخدم المصمم المحترف sin_eu0 مهاراته في رسم صور GCI أكثر واقعية من G80 بالاستعانة باللقطات التجسسية والصور الرسمية.

إذا كان هناك شيء نحن على يقين منه، فهو أن جينيسيس جادة للغاية بشأن تبني سيارتها تصميم عائلي، وهو ما يظهر جلياً في لغة تصميم “Athletic Elegance” الجديدة للعلامة التجارية، وفي حالة G80 2021، ينتج عنها مظهر أكثر رياضية وديناميكية ورفاهية مقارنة بالطراز السابق، والذي لم يكن سيء المظهر أيضاً.

ماذا نعرف عن G80 الجديدة؟

تمتلك السيارة مظهراً رياضية وتتواجد في تشكيلة الشركة بين G70 الأصغر وG90 السيدان الكبيرة، وستستخدم منصة جديدة والتي تستخدمها GV80 SUV الجديدة، وعلى الرغم من أن جينيسيس لا تزال تحتفظ بالمواصفات، إلا أننا نعتقد أن السيدان الفاخرة ستشارك محركها مع شقيقتها عالية الركوب، وهذا يعني أنها قد تستخدم محرك تيربو سعة 2.5 لتر بأربعة أسطوانات يولد ما يصل إلى 290 حصان، وبشكل اختياري كترقية يتوفر محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان، ومن المرجح تقديم المحركين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات بشكل قياسي، في حين سيتم تقديم إصدار ديزل في بعض الأسواق.

الأسعار والمزايا وتفاصيل أخرى

مرة أخرى، يزودنا طراز GV80 شقيق G80 ببعض التوقعات لما يمكن أن نجده من حيث التقنيات والخيارات الإضافية، حيث يُحتمل أن تحصل السيدان الفاخرة على أنظمة مساعدة السائق المعتادة، ووسائل الراحة الفاخرة التي نتوقعها في سيارة بمثل هذا المستوى، والجدير بالذكر أنه يتم تسعير G80 الحالية بين 42,550 دولار (159,500 ريال) للإصدار الأساسي ذو محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 311 حصان ونظام دفع خلفي، ويرتفع السعر إلى 60,000 دولار (225,000 ريال) للإصدار ذو قوة 420 حصان وبنظام دفع كلي.

في الختام، نتوقع أن تتقوم جينيسيس برفع سعر موديل 2021، على الرغم من أنها ستكون بالتأكيد أرخص من GV80 التي تبدأ من 48,900 دولار (183,000 ريال)، على أن تنافس G80 كل من أودي A6 وبي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس بنز إي كلاس، أما بالنسبة للضمان، فنتوقع أن تحصل على ضمان 96,000 كم أو 5 سنوات، إلى جانب 10 سنوات أو 160,000 كم لمجموعة نقل الحركة، والصيانة المجانية لأول 3 سنوات أو 58,000 كم، أيهما يأتي أولاً، انتظروا المزيد من التفاصيل في 30 مارس المقبل.

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الصور الرسمية

التصاميم التخيلية:

اللقطات التجسسية: