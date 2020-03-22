أهم 10 معلومات عن كيا سورينتو 2021 الشكل الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسمياً عن سورينتو 2021 الجديدة كلياً بتحسّن جذري عن السابق عبر تصميم خارجي أنيق رياضي وداخلية فخمة رحبة، وإليك أهم المعلومات عنها: – شبكة تهوية على شكل وجه النمر ومصابيح أمامية على شكل عين النمر – مصابيح خلفية رأسية مثل تيلورايد – قاعدة عجلات أطول بفضل المنصة الجديدة وداخلية أوسع 7 مقاعد – عدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة – جلود عالية الجودة ومواد فخمة في المقصورة – محرك بنزين 2.5 لتر 4 سلندر قوة 277 حصان وعزم 421 نيوتن متر بناقل دبل كلتش أوتوماتيكي 8 سرعات Advertisements – محرك هايبرد تيربو 1.6 لتر 4 سلندر قوة 227 حصان وعزم 350 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات – أنظمة سلامة حديثة بينها تفادي الاصطدامات ورصد النقاط العمياء ووقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً بالزحام وكذلك لديها نظام ركن ذاتي عن بعد يتيح تحريكها باستخدام المفتاح – تصل إلى الدول العربية في نهاية 2020 أو بداية 2021 – السعر لأقل فئة نتوقع يتراوح بين 90 إلى 95 ألف ريال

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