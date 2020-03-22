أوبر تعلن تعليق خدمات الأجرة في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة أوبر بالمملكة عن تعليق كافة عملياتها الخاصة بسيارات الأجرة لحين إشعار آخر، ويأتي ذلك القرار ضمن الإجراءات الإحترازية الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
حيث أعلنت وزارة الداخلية بالأمس تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوماً، باستثناء الخدمات المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل، وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.
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