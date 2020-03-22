ما هي الحالات المستثناة من تعليق نشاط سيارات الأجرة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الحالات المستثناة من تعليق نشاط سیارات الأجرة لمدة 14 يوماً بالبلاد.

وتشمل السيارات المتعاقدة مع بعض القطاعات الحيوية (كالصحة والمنشآت الخدمية ومنشآت السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة والماء والاتصالات)، إلى جانب نشاط نقل الأفراد على السیارات الخاصة التي تعمل مع التطبیقات.

والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الإحترازية جاءت؛ منعاً لتجوال سيارات الأجرة وتخفيفاً لحركة التنقل، وتقليص ساعات العمل الضرورية، وذلك في إطار التصدي لتفشّي فيروس كورونا المستجد بالمملكة.