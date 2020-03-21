لهذا السبب ينبغي على كيا بناء بيك اب صغيرة

الخليج ٣٦٥ نت – تزداد شهية العالم في الفترة الأخيرة للشاحنات مقابل سيارات المدن الصغيرة خاصة في أسواق أمريكا الشمالية ومنطقتنا العربية، وهذا هو السبب الذي دفع شركات مثل هيونداي لتطوير واحدة، بعد أن شوقتنا للبيك اب هيونداي سانتا كروز أكثر من مرة.

ومع تطوير هيونداي لسيارتها، لن يكون من الصعب على كيا تطوير واحدة هي الأخرى والتي ستتأثر على الأغلب بتصميم كيا تيلورايد، حيث تشارك العلامات التجارية الكورية في المنصات والمحركات والتقنيات بين العديد من طرازاتها، لذا سيكون من السهل على كيا استعارة المنصة التي طورتها هيونداي لتوسيع تشكيلة سياراتها المتنامية لتدخل إلى قطاع جديد.

يكشف تصميم تخيلي جديد ما قد تكون عليه بيك اب كيا التي ستنافس تويوتا تاكوما وفورد رينجر، وهو تصميم جريء يتبع أحدث لغات تصميم كيا، وتظهر السيارة بحجم أقرب إلى F-150، وهذا منطقي لأن البيك اب الأصلية التي تم تعديلها لتكوين بيك اب كيا التخيلية هي شيفروليه سيلفرادو، وقد حصلت على شبك أنف النمر يمتد بعرض الواجهة الأمامية، ومصابيح LED أمامية مع مصابيح LED نهارية مميزة، ويبدو أن كلاهما مستوحى من تصميم واجهة كيا كادينزا الجديدة.

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إذا دخلت كيا إلى المنافسة في سوق سيارات البيك اب، فمن المحتمل أن تستخدم نفس محرك هيونداي، ونحن نعلم بالفعل أن بيك اب هيونداي ستستمد قوتها من محرك ديزل تيربو سعة 3 لتر بست أسطوانات، وهو نفس المحرك الذي ظهر لأول مرة في جينيسيس GV80 الـ SUV الفاخرة.

في النهاية، يذكر أن كيا كشفت في عام 2004 عن بيك اب اخبارية تحمل اسم KCV4 Mojave، لذا فإن احتمالية دخولها في هذا السوق واردة ومثيرة للاهتمام، ما رأيكم؟