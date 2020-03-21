شركات السيارات العالمية تستعد لتصنيع معدات طبية لمكافحة كورونا

كتب: باسل الحلواني
أعلنت بعض شركات السيارات العالمية،عن استعدادها لتحويل عمليات الإنتاج تجاه صنع معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا، في ظل نقص أجهزة التنفس الضرورية لبعض مرضى فيروس كورونا العاجزين عن التنفس.
وقالت "فورد"، إنها على استعداد لإنتاج أجهزة التنفس والمعدات
أما رئيس تيسلا، ايلون ماسك، فقال في تغريدة لهعلى "تويتر": "سنقوم بصنع أجهزة التنفس فيحالة وجود نقص".
كذلك أعلنت فيراري عن استعدادها لخطوة مباشرة لدعم القطاع الطبي الإيطالي.
جدير بالذكر أن شركات السيارات اضطرت لغلق مصانعها في الولايات المتحدة وحول العالم كاستجابة للانتشار السريع للفيروس ولحماية عمالهم، ما يعني تأخر إنتاج المعدات الطبية في حالة عزمهم على ذلك لعدة أسابيع على الأقل حتى فتح المصانع مجدداً.
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