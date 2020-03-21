بسبب "كورونا".. "فولفو" تغلق مصانعها في أوروبا والولايات المتحدة

قررت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو، إغلاق مصانعها في أوروبا والولايات المتحدة على غرار شركات سيارات عالمية أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم.
وأعلنت الشركة، إغلاق مصنعها الرئيسي في مدينة جينت ببلجيكا، والذي يقوم بتصنيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "إكس سي 40"، حتى الخامس من إبريل المقبل، فضلا عن مصانع أخرى في مدينةجوتنبرج بالسويد وشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
فيما أكدت فولفو، أن مصانعها الأربعة في الصين عادت للعمل مرة أخرى، وأن حجم الإقبال على معارض الشركة يشير إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة لسوق السيارات في الصين.
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