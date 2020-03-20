دراسة: تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي أخطر من القيادة تحت تأثير الكحول!

الخليج ٣٦٥ نت – التقنية تسود عالمنا اليوم وتستمر في اختراق كل جانب من سياراتنا بهدف زيادة السلامة والراحة للجميع.. ولكن بينما نعلم أن أنظمة رصد النقطة العمياء ورصد المشاة وغيرها ترفع مستويات السلامة بالفعل، إلا أن تقنيات أخرى تثير الشك في هذا المجال.

في الواقع، أشارت دراسة جديدة من منظمة IAM RoadSmart البريطانية للسلامة أن تطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو الشهيرة لوصل السيارات بالجوال هي أكثر خطورة من القيادة تحت تأثير الكحول!

هو ادعاء جريء، ولكن الدراسة تزعم أن الوسائط اللمسية لهذه التطبيقات تشغل انتباه السائق أكثر من استخدام الرسائل النصية أو التحدث على الجوال أو القيادة تحت تأثير الكحول والماريجوانا، وأشارت الدراسة أن السائقين يبعدون أعينهم عن الطريق لما يقترب إلى 16 ثانية أحياناً عند استخدام الأنظمة، وهو أكثر من 500 متر في سرعة 112 كم\س.

كما صرحت الدراسة أن القيادة تحت تأثير الكحول تبطئ سرعة الاستجابة أثناء القيادة بـ 12%، بينما الماريجوانا تضعف الاستجابة بـ 21%، وكتابة الرسائل النصية تضعف الاستجابة بـ 35%، بينما الحديث عبر الهاتف تؤثر بـ 46%، أما تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي فتؤدي لتباطؤ استجابة يقترب من 57%.