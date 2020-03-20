فورد وجنرال موتورز وتيسلا وفيراري مستعدون لصنع معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – في خطوة مشابهة لأيام الحروب العالمية في القرن الماضي عندما قامت شركات السيارات بإنتاج دبابات ومحركات طائرات حربية؛ أعلنت شركات اليوم عن استعدادهم لتحويل عمليات الإنتاج تجاه صنع معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

يوجد نقص بشكل خاص في أجهزة التنفس الضرورية لبعض مرضى فيروس كورونا العاجزين عن التنفس بأنفسهم .. هذه الأجهزة تقوم بضخ الهواء إلى الرئة وخارجها.

وقد صرحت فورد أنها باستعداد لإنتاج أجهزة التنفس والمعدات الأخرى، مؤكدة أنها في مناقشات مع الحكومة الأمريكية حول الأمر، كما أصدرت جنرال موتورز تصريحات مشابهة.

رئيس تيسلا، ايلون ماسك، أرسل تغريدة: “سنقوم بصنع أجهزة التنفس في حالة وجود نقص” مع إعلان فيراري عن استعدادها لخطوة مباشرة لدعم القطاع الطبي الإيطالي.. ويذكر أن شركات السيارات اضطرت لغلق مصانعها في الولايات المتحدة وحول العالم كاستجابة للانتشار السريع للفيروس ولحماية عمالهم، ما يعني تأخر إنتاج المعدات الطبية في حالة عزمهم على ذلك لعدة أسابيع على الأقل حتى فتح المصانع مجدداً.