اسعار كيا سول 2020 في السعودية Kia Soul

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كروس أوفر كيا سول 2020 تحت المدمجة مؤخراً لدى وكالة كيا الجبر في المملكة كي تأتي مع تقنيات وتجهيزات مميزة للغاية تجعلها تتفوق على منافسيها مثل نيسان كيكس وجيب رينيجيد ومازدا CX-3، والآن نترككم مع اسعار كيا سول 2020 في السعودية.

التصميم

في حين ظلت سيارة كيا سول وفية لتراثها التصميمي من خلال هيئتها المربعة ووقفتها الواثقة، فإن خطوطها المنحوتة حديثًا والتفاصيل المتطورة وعناصر الإضاءة الرائعة جعلتها الأكثر رواجًا والأفضل ابتكارًا، فد حصلت على مجموعة المصابيح الأمامية عالية التقنية المنسجمة مع قطع التزيين الأخرى التي تُظهر السيارة بشكل عريض، وتصميم رقيق لمصابيح الإضاءة أثناء النهار والمؤشرات الضوئية الأخرى، بالإضافة إلى شبك أمامي بحجم أكبر متاح بلونين مميزين، كما تضفي المصدات الأمامية حجماً أكبر للسيارة إلى جانب الأسطح المصقولة والناعمة، كما توجد نقاط لتثبيت قفص السقف، وأضواء خلفية ثلاثية الأبعاد ملفوفة على شكل العصا المعقوفة، وأعمدة “ج” مصممة لتشبه أجنحة الطائرة، في حين أن أبعاد السيارة كانت كالتالي:

الطول: 165.2 بوصة [+2.2 بوصة]

العرض: 70.9 بوصة. [لم يتغير]

الإرتفاع: 63.0 بوصة. [لم يتغير]

وفي الداخل حصلت سول الجديدة كلياً على إضاءة المرتبطة بالصوت التي تنبعث خفيفة من الألواح التي توجد في منتصف الأبواب والأسطح المميزة ثلاثية الأبعاد على ألواح الأبواب العلوية، مع إمكانية المزامنة مع إيقاع الموسيقى من خلال نظام صوت سيارة كيا سول، وتتميز الإضاءة الهادئة بألوان قوس قزح القابلة للضبط حسب الطلب، بالإضافة إلى نظام لاسلكي للشحن، وتحكم آلي مزدوج في الجو الداخلي للسيارة، وسماعات تويتر تتميز بها سيارة كيا سول، وإدراكًا لمفهوم أن السيارة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية للمرء، تستمر سيارة سول 2020 في إدهاش العملاء بتقنيات المعلومات والترفيه من الجيل التالي.

شاشة ملونة تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة مع وظيفة تقسيم الشاشة (موحدة في موديل EX وجي تي -لاين مع محرك توربو) وشاشة لعرض المشهد الخلفي وتوجيه السيارة عند الوقوف

نظام للملاحة وإستخدام تقنيات أنظمة (Android Auto™) و(Apple CarPlay™)

بلوتوث ® متعدد الاتصال – يمكن توصيل جهازي بلوتوث في نفس الوقت

مزودة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي مقاس 8 بوصة

مزودة بنظام صوت فاخر من شركة هارمان/كاردون 640 واط – بضعف قوة الصوت في سيارة كيا سول الحالية – مع مضخم صوت و10 سماعات بما في ذلك وجود سماعة ومضخم صوت مركزي

الامان

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نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA)/نظام عدم الإصطدام بالمشاة

نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA)

نظام تغيير المسار (LCA)

نظام تحذير السائق (DAW)

نظام التحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء (BCW)

نظام التحذير من التصادم الخلفي (RCW)

التحكم الذكي بالسرعة (SCC)

إضاءة عالية مساعدة (HBA)

المحرك

تتوفر كيا سول الجديدة بعدة خيارات من المحركات وهي كالتالي:

محرك 1.6 لتر 4 أسطوانات 123 حصان بناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات

وفي الختام، تتوفر كيا سول 2020 عند وكيلها بالمملكة، كيا الجبر، بالأسعار التالية: