أكبر تجمع لسيارات بوجاتي في العالم بسعر 133 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – من النادر رؤية سيارة بوجاتي شيرون، والأندر رؤية إصدارات الشركة الحصرية الأخرى، وقد قامت العلامة الفرنسية بتجميع سياراتها أمام قصر Château St. Jean في فرنسا في عرض مثير.

المجموعة المذهلة تشمل سيارات شينتوديتشي وديفو ولافواتور نوار وشيرون سبورت وشيرون بور سبورت + وشيرون سوبر سبورت 300+، بقيمة إجمالية 33.15 مليون يورو (133 مليون ريال)، ولافواتور نوار وحدها تمثل أكثر من ثلث السعر لكونها السيارة الأغلى في التاريخ.

ثاني أغلى سيارة في المجموعة هي شينتوديتشي بقيمة 8 مليون يورو (32 مليون ريال)، والمقتصرة على عشر نسخ فقط بقوة 1578 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 2.4 ثانية بسرعة قصوى 380 كم\س.

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بوجاتي ديفو هي ثالث أغلى سيارة في المجموعة بقيمة 5 مليون يورو (20 مليون ريال) مع اقتصارها على 40 نسخة بقوة 1479 حصان.. بينما بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ هي السيارة الإنتاجية الأسرع في العالم بسرعة قصوى 490 كم\س واقتصارها على 30 نسخة، مع بدء التوصيل في منتصف 2021.