هكذا أثّر فيروس كورونا على عادات شراء السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، دعونا ننظر للوضع في الصين مجدداً، تحديداً تأثير الفيروس على سوق السيارات هناك ودلالة ذلك على ما قد يحدث في الدول الأخرى.

منظمة Ipsos الإحصائية أجرت دراسة لعادات المستهلكين في الصين تحت تأثير الكورونا، وكما هو متوقع، انخفض استخدام وسائل النقل العامة، مع تراجع استخدام الباص بـ 50% كما تراجع استخدام سيارات الأجرة والمترو، وقفز استخدام السيارات الخاصة بالضعف تقريباً مع خوف الكثيرين من التقاط الفيروس من غيرهم.

في الواقع، صرح 66% من غير ملاك السيارات أنهم يرغبون في شراء سيارة خاصة خلال نصف شهر، بينما 77% من الراغبين في شراء سيارة لأول مرة قالوا أن من أهم أسباب شراء سيارة جديدة هو تقليل فرص انتشار العدوى والابتعاد عن وسائل النقل العامة.

من العادات الأخرى الجديدة هو انتقال عمليات شراء السيارات إلى الإنترنت مع استخدام التطبيقات والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يضع المستهلكون أهمية خاصة على “المزايا الصحية” في السيارات، مثل مواد مقاومة للبكتريا وأنظمة فلاتر للجراثيم في المقصورة.