نيسان تسجل شعارات جديدة للعلامة ولسيارة Z الرياضية

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الخليج ٣٦٥ نت – سجلت نيسان شعارين جديدين للشركة ولسيارة Z الرياضية.. الأول في دول بريطانيا وتشيلي والأرجنتين وبيرو واوروغواي.. ويبدو شعار الشركة الجديد أبسط من الشعار الحالي، مع تصميم ثنائي الأبعاد وكتابة سوداء.
وقد قررت شركات عديدة في الأعوام الماضية اتخاذ شعارات مبسطة ثنائية الأبعاد مثل جوجل وبي ام دبليو وفولكس فاجن.. ولكن لا نعلم حالياً ما إذا كانت نيسان عازمة على استخدام الشعار الجديد في جميع موديلاتها القادمة أم للترويج الإلكتروني فحسب مثلما تفعل بي ام دبليو مع شعارها الجديد.
بالنسبة لشعار سيارة Z الرياضية فقد تم تسجيله في كندا ونيوزلندا مع خط مميز مشابه للمستخدم في شعارات داتسون 240Z و 260Z و 280Z.
وقد انتظر البعض سيارة Z رياضية جديدة لأعوام، مع إشارة تقارير أن نيسان تعمل على تطويرها بالفعل، وربما تحمل اسم 400Z بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان، غالباً مع محرك أوتوماتيكي بتسع سرعات كما قد نرى محرك يدوي بست سرعات كذلك.
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