المجدوعي تعقّم كافة السيارات بمعارضها لمواجهة فيروس كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة المجدوعي للسيارات وكيل علامات بيجو وهيونداي وشانجان بالمملكة، عن قيام الشركة بتعقيم سيارات بيجو وكافة سياراتها الأخرى؛ حفاظاً على سلامة زوار المعارض وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار اتخذ مركز المالكي لتقدير أضرار الحوادث في صناعية الشمال اجراءاته الوقائية، حيث قام بحملة توعوية لأصحاب السيارات الذين يترددون على المكان حول طرق الوقاية السليمة، بالإضافة إلى فحص السيارات وسائقيها، مع مطالبات بمشاركة القطاع الخاص في حملات الكشف عن فيروس كورونا لمساعدة الدولة في هذا الأمر.