شبح "كورونا" يخيم على قطاع السيارات

كتب: باسل الحلواني

واصل فيروس كورونا القاتل ضرباته لسوق السيارات في مصر، بعد اتخاذ العديد من القرارات الاحترازية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات، كان آخرها قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات المستعملة، بمدينة نصر، حتى نهاية شهر "مارس" الجارى.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي حرصًا على سلامة مرتاديه خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كذلك قررت عدد من شركات السيارات العاملة في السوق المصرية، السماح لموظفيها بالعمل من المنزل، ومنها مجموعة جي بي غبور أوتو، ومجموعة كيان إيجيبت.

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كما أعلنت بعض الشركات العاملة في مجال تجميع السيارات، وقف خطوط الإنتاج الخاصة بها،

في إطار الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت أمس، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري) أو من خلال أحد مكاتب البريد.