هيونداي إلنترا 2021 تظهر عبر "البث المباشر"

كتب: باسل الحلواني

اتجهت شركات السيارات العالمية إلى الإنترنت للكشف عن طرازاتها الجديدة، وذلك بعد إلغاء وتأجيل بعض معارض السيارات الدولية، وفي مقدمتها معرضي جنيف، ونيويورك، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

ولعل أحدث الشركات التي قامت بتدشين موديلات جديدة من سياراتها، هي شركة هيونداي موتورز كورية الجنوبية، التي طرحت أمس طرازاً جديداً من أيقونتها الشهيرة هيونداي إلنترا 2021، عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاءت هيونداي إلنترا 2021، بتصميم جديد وفريد، بهيكل خارجي أطول من

السابق 56 ملم و أصبحت أقرب من الأرض بمقدار 20 ملم , وقاعدة عجلات أطول بمقدار 20 ملم لتصبح بهذه الابعاد الجديدة أكبر حجما من منافسيها.

وبدت هيونداي إلنترا 2021، من الأمام أكثر شراسة من السابق و شبكة تهوية كبيرة , و خطوط ايروديناميكية على غطاء المحرك.من الجانب ظهرت بتصميم جديد أكثر انسيابية و خطوط ايروديناميكية تساعد في انسيابية السيارة.

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ومن الخلف جاءت هيونداي إلنترا 2021، بفوانيس جديدة

مع خط طولى LED متصل من الشمال الى اليمين.

وأصبحت السيارة من الخلف أكثر رياضية من السابق و رفاهية أكثر بحيث جاءت بتصميم جديد لعجلة القيادة و شاشتين جديدتين, شاشة رقمية بدلا من العدادات التقليدية مقاس 10.2 بوصة و شاشة رئيسية بنفس الحجم تقريبا.

ولم يشهد محرك هيونداي إلنترا 2021، تغييرات حيث جاءت السيارة بنفس المحرك القديم 1.6 لتر بتقنية kGDI ومحركين جديدين 2 لتر يولد قوة 147 حصان و أقصى عزم للدوران 179 نيوتن و المحرك الثانى لاول مرة محرك هجين بقوة 139 حصان و أقصى عزم للدوران 264 نيوتن مترk و لأول مرة سوف تأتى بمفتاح رقمي لتشغيل السيارة بواسطة الهاتف المحمول.