بالأسماء.. المكرمون في النسخة الثانية من احتفالية "الأفضل / Car of the Year – Egypt"

شهدت النسخة الثانية من احتفالية "الأفضل / Car of the Year – Egypt"، حضوراً مكثفاً من ممثلي ورموز سوق السيارات، بمختلف قطاعاته، ورجال الصحافة والإعلام.

وتأتى الاحتفالية بالتعاون بين شركتي "أوتوموبيل"، و"سبارك للاستشارات"، وتحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وبرعاية مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات والمؤسسات الإعلامية.

أكد أشرف كـــاره، رئيس شركة سبارك للإستشارات المنظمة للحفل، أن الاحتفالية جاءت لتطرح رؤيتها التكريمية لهذا العام للعديد من قطاعات سوق السيارات كشركات ورموز مكرمة، كنموذج للاعتراف بفضل هؤلاء فى دفع هذا السوق الكبير والمهم، للقاطرة الاقتصادية المصرية وليس لتفضيل شركة عن أخرى أو رمز عن آخر ، لافتاً إلى أن جميع من يعمل بهذا السوق هم بالواقع أعضاء فى هذا النجاح سواء شركات، هيئات ، أو أفراد.

وقال محمدعلى، رئيس مجلس إدارة أوتومبيل:"على ثقة تامة بعد احتفاليتنا هذا العام، بأننا سنعيد تثبيتها على الأجندة السنوية للأحداث المختلفة بقطاع السيارات فى مصر – وخاصة مع تنظيمها خلال فترة النصف الأول من العام والتى تفتقد لوجود أحدث ضخمة تضم كافة أطياف هذا السوق".

وبدأت مراسم التكريم بأهم الشركات التى حققت أفضل مبيعات فى قطاعات السيارات المختلفة – بحسب تقرير أميك 2019 - حيث تمكنت:

•هيونداى (i10) من نيل لقب فئة 1000 سى سى : 1200 سى سى

•نيسان (صنى) من نيل لقب فئة 1200 سى سى : 1600 سى سى

•تويوتا (كامرى) من نيل لقب فئة أكبر من 1600 سى سى

•نيسان (قاشقاى) من نيل لقب فئة SUV أقل من 1600 سى سى

•هيونداى توسون من نيل لقب فئةSUV بين 1600 : 2000 سى سى

•تويوتا (فورتشنر) من نيل لقب فئةSUV فوق 2000 سى سى

•فئة البيك أب كانت من نصيب (دبابة) شيفروليه

•فئة الشاحنات المتوسطة كانت من نصيب (جامبو) شيفروليه

•فئة الشاحنات الكبيرة كانت من نصيب شاحنة مرسيدس (آكتروس)

•فئة المايكروباص كانت من نصيب مايكروباص (كينج لونج)

•فئة الباصات المتوسطة كانت من نصيب ميدى باص شيفروليه

•فئة الباصات الكبيرة كانت من نصيب باص مرسيدس السياحى (MCV 600).

أما جوائز رموز قطاع سوق السيارات فقد كان على رأس المكرمين منهم كل من:

•جائزة خاصة بإسم المرحوم/ م. صلاح الحضرى - أمين الرابطة المصرية لمصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة سوزوكى إيجيبت، والتى تسلمها بالنيابة عنه م. خالد سعد – أمين عام الرابطة المصرية لمصنعى السيارات ومدير عام بريليانس مصر.

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•جائزة خاصة بإسم / د.م. أحمد علام – مؤسس صناعة معارض السيارات الحديثة فى مصر من خلال شركته (آرت

لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية)

•جائزة خاصة بإسم الأستاذ/ أحمد خليل – كبير مديرى مبيعات السيارات بمصر ، والتى تسلمها بالنيابة عنه – لمرضه – الأستاذ / خالد حسنى – مدير عام مرسيدس (أبو غالى موتورز)

•جائزة خاصة بإسم محمد محمد أباظة لدوره الفعال فى دعم رياضة السيارات المصرية ، وخاصة ببطولات (الدريفت) المصرية.

•جائزة خاصة لأقدم ملحق صحفى للسيارات بالسوق المصرية وتسلم الجائزة الزميل هشام الزينى – مشرف التحرير على الملحق.

وقام بتوزيع الجوائز عدد من قامات سوق السيارات هذا العام وهم كل من:

• اللواء مهندس/ حسين مصطفى - خبير صناعة السيارات ، والرئيس السابق للشركة العربية الامريكية للسيارات AAV والمدير التنفيذى السابق للرابطة المصرية لمصنعى السيارات.

• لواء مهندس/ رأفت مسروجة ، الرئيس السابق للشركة الهندسية للسيارات ، والمدير العام السابق لشركة تويوتا ايجيبت ، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (آميك).

• المستشار / اسامة ابو المجد - رئيس رابطة تجار سيارات مصر.

• م/ جمال عسكر - خبير هندسة السيارات ، ومدير عام مراكز المصرية لخدمات ما بعد البيع.

كما تم تكريم عدد الشركات بجائزة الأفضل عن أعمالهم لعام 2019 كمايلى:

•المهندس / أحمد منصف – رئيس مجلس إدارة تويوتا إيجيبت بصفته رجل العام بقطاع سوق السيارات المصرى.

• أفضل سيارة (7 راكب) لسيارة إيجل 580

•أفضل مركز خدمة لمركز خدمة البافارية بالقطامية

• أفضل شركة إنتشاراً وأداءاً بالسوق المصرية ( مجموعة المنصور للسيارات)

•السيارة السيدان (المتوسطة) من وجهة نظر الجمهور – شيفروليه أوبترا

•أفضل سيارة ضمن فئة السيارات الـSUV الأكثر إنتشاراً بالسوق (MG RX5)

•أفضل موزع للسيارات (المصرية للسيارات)

•أكثر حملة تلفزيونية جاذبة للأنظار (حملة رينو داستر)