رنج روفر ايفوك 2020 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع لاندروفر رنج روفر ايفوك 2020 بتصميم بالغ الأناقة يجعلها تجذب الأنظار وتتلائم مع عشاق العصرية والرقي، مع الفخامة والراحة الداخلية العالية، وهو ما دفع الوفاق لتأجير السيارات إلى ضمها لأسطول سياراتها وتجربة قيادتنا لها في الخليج ٣٦٥ نت.

معلومات عامة عن السيارة

تقدم رنج روفر ايفوك 2020 تجربة قيادة واثقة وثابتة بغض النظر عن مختلف الظروف حولها، إضافة لتصميم خارجي مميز يذكرنا بسيارات الكوبيه الرياضية للدلالة على طابعها الرياضي، إضافة لتقنيات متقدمة تفاعلية مع السائق.

المحرك واقتصاد الوقود

تأتي ايفوك 2020 بثلاثة خيارات من محركات 4 سلندر 2 لتر، حيث يكون الأول بقوة 200 حصان وعزم 320 نيوتن.متر، والثاني بقوة 250 حصان وعزم 365 نيوتن.متر، أما الثالث فهو هجين بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن متر، مع دفع رباعي وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات قياسي.

في الوقت ذاته نجد أن متوسط كفاءة استهلاك الوقود يتراوح ما بين 7.4 لتر/100 كم للمحرك الأقل، وحتى 8.1 لتر/100 كم للمحرك الأعلى الهجين.

تصميم السيارة العام

تحافظ ايفوك 2020 الجديدة كلياً على مظهرها الرياضي، لدرجة أنك إذا نظرت إليها من الجوانب ستجد أنها متطابقة مع الموديل الحالي، بالرغم من ذلك فقد حصلت السيارة البريطانية الفاخرة على تغييرات ملحوظة، حيث الواجهة الأمامية تأتي بمصابيح أمامية نحيلة وشبك أمامي صغير، الخلفية على ناحية أخرى تذكرنا بفيلار أيضاً حيث المصابيح الخلفية نحيلة مع عناصر تصميم تجعلها أفضل إجمالاً وسقف مائل للأسفل بشكل واضح.

التقنيات والأمان والمميزات

رنج روفر ايفوك 2020 تحمل مقصورة حديثة تضم شاشة مزدوجة، مع تخصيص الشاشة العلوية لنظام الترفيه المعلوماتي وتفعيل أنظمة التحكم بالمناخ عبر الأخرى السفلية، إضافة لوجود شاشة 12.3 إنش خاصة بالسائق خلف المقوّد لجعل الداخلية رقمية بالكامل، مع دعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو بجانب خيار لشاشة عرض أمامية تعرض السرعة والاتجاهات على الزجاج الأمامي

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كما نجد لوحة قيادة أقل سماكة وأكثر انسيابية، مع صندوق قفازات وكونسول وسطي ذو سعة تخزين كبيرة بفضل قاعدة العجلات الأكبر، إضافة لصندوق أمتعة سعته 591 لتر دون التضحية بمساحة الأرجل المريحة للركاب بالخلف.

لدى ايفوك 2020 الجديدة قدرات على الطرق الوعرة مثل أي رنج روفر أخرى، حيث تأتي بنظام دفع ذكي على جميع العجلات، إضافة للنسخة الثانية من نظام الاستجابة للتضاريس (Terrain Response) الذي يقوم بتعديل إعدادات السيارة حسب الأسطح التي يتم القيادة عليها، بجانب قدرة على الغوص في المياه حتى 600 ملم.

في حين أن تقنية Ground View، والتي تجعل غطاء المحرك خفياً في صور الكاميرا التي تعرض على الشاشة اللمسية، ما يتيح رؤية محيطية واضحة.

بجانب كل ذلك، تأتي رنج روفر ايفوك على وضع ديناميكي إضافي لضبط نظام التعليق وقدرة أكبر على التحكم عبر أبسط الحركات بالمقود، إلى جانب وجود عدة أنظمة للمساعدة بالقيادة في مختلف التضاريس مثل نظام التحكم الديناميكي بالثبات ونظام التحكم بتحرير ضغط المكابح على المنحدرات والتحكم بهبوط المنحدرات والانطلاق بالسحب المنخفض للتحرك على الأسطح الزلقة مع نظام خاص لاستشعار عمق الخوض في المياه ونظام مراقبة التقدم على كل التضاريس.

أما أنظمة مساعدة السائق، فهي تشمل نظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير، ومساعد الركن الأمامي والخلفي مع مراقب حركة المرور الخلفية ومراقب الخروج الآمن، بجانب نظام المساعدة على الركن بزاوية 360 درجة.

الختام

هذا وفي النهاية يمكننا القول أن رنج روفر ايفوك 2020 هي سيارة مثالية للرحلات الشبابية، خاصة لعشاق التقنيات المتقدمة والفخامة العالية الذين ينوون القيادة على بعض الطرقات غير المألوفة دون التضحية براحتهم.

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