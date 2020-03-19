كيف حاربت جيلي فيروس كورونا في مصانعها الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – منذ بدء انتشار فيروس كورونا في الصين وقد كونت جيلي فريق طوارئ للعمل على خطة لحماية 120,000 عامل للشركة حول العالم، منهم 6,000 موظف في المقرات الرئيسية في هانغتشو بالصين.

جيلي صرحت أنه بفضل إجراءاتها الصارمة، تمكنوا من فتح جميع منشآتهم الصينية من بداية مارس للاستمرار في إنتاج وتصميم السيارات.. وبالنسبة للإجراءات، فقد قام فريق الطوارئ بإلغاء جميع رحلات العمل مع رفض دخول جميع الضيوف لمنشآت الشركة.

جميع موظفي جيلي عليهم المرور باختبارات درجة الحرارة قبل دخول المقرات الرئيسية، مع مرور جميع سيارات الموظفين فوق سجاجيد معقمة خاصة لإزالة البكتريا من الأسفل، كما تقوم فرق الأمن بتنظيف وتعقيم مقابض أبواب السيارات أثناء عمل الموظفين.

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من الإجراءات الصارمة الأخرى هي وضع حدود على عدد ركاب أي مصعد، مع استخدام معقم لليد ومناديل للضاغطين على الأزرار في المصعد، وتغيير أقنعة الوجه كل ثماني ساعات، وإجراءات اختبارات لدرجة الحرارة مرتين كل يوم، وبالطبع، إلغاء جميع التجمعات والمؤتمرات وعرض كل شيء عبر البث المباشر، وأخيرا الحفاظ على مسافة متر بين جميع الموظفين في كل الأوقات.

نرى أنه من فائدة جميع صانعات السيارات، بل جميع الشركات حول العالم، الالتزام بإجراءات مشابهة للحد من تفشي الفيروس مع الاستمرار في الإنتاج والعمل في ذات الوقت.