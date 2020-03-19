بنتلي قد تطرح SUV هجينة أفخم من بنتايجا

الخليج ٣٦٥ نت – بنتلي بنتايجا هي بالفعل واحدة من أغلى وأفخم سيارات الـ SUV بالعالم ولكن يبدو أن الصانعة البريطانية تسعى لتطوير SUV رائدة جديدة أعلى منها في المجال، وقد تكون هجينة.

مجلة Car and Driver أجرت مقابلة صحفية مع رئيس بنتلي، ادريان هولمارك، حول قرار الشركة بعدم تطوير خليفة لمولسان، وأن هذا سيعطي بنتلي فرصة للتعمق في مجال الـ SUV.

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بنتلي ببساطة غير مقتنعة أن خليفة مولسان ستحقق نجاحاً معقولاً في السوق مقارنة بسيارات الـ SUV.. وقد أكد رئيس بنتلي على تطوير موديل جديد كلياً ليملأ فراغ مولسان، مع تلميحه بقوة لكونه SUV: “لنذكر أن الـ SUV مثل حوالي نصف مبيعاتنا العام الماضي.. هي إشارة واضحة أن عملائنا مهتمون بهذه الفئة بشكل رئيسي”.

كما أشار التقرير أن السيارة لن تكون كهربائية بالكامل بل غالباً هجينة بالقابس، ولكن لن نراها لأعوام طويلة، ربما 2025.