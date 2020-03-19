سيارات مقلدة بتصميم روسي كلاسيكي لأشهر السيارات الألمانية

الخليج ٣٦٥ نت – تتخصص شركة Spec Auto Tuning الأوكرانية في صنع سيارات تقليد لأشهر الموديلات الغربية الفاخرة مع إضافة لمسة تصميم روسية كلاسيكية.

ونرى نماذج لمنتجات الشركة مثل هذه البي ام دبليو الفئة السابعة التي تبدو وكأنها بعمر السبعين عاماً

كما صنعت الشركة رودستر مبنية على بي ام دبليو 645Ci بنفس التصميم الروسي الكلاسيكي، ولكن ليست بنفس القوة والإقناع خاصة وأن جنوط بي ام دبليو يكشف تقليدها فورا

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ولم تكتف الشركة بسيارات بي ام دبليو فحسب، حيث صممت سيارات مبنية على مرسيدس CL W215 ولكن مجدداً بتصميم كلاسيكي صميم للمقدمة خاصة مع مصابيح أمامية دائرية، مع عرض النسخة البيضاء للبيع بسعر 36,000 يورو (147,000 ريال).

كما قامت الشركة الأوكرانية ببناء سيارات مستوحاة من عدد مختلف من الموديلات، مثل سيارات “فيكتوري” المبنية على تويوتا مارك 2 ومازدا RX-8 مع داخلية مستوحاة من نيسان 350Z بنفس مقاعدها.