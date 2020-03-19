سباق تسارع بين مرسيدس AMG GT 63 S وتيسلا موديل 3 بيرفورمانس “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – لا تزال فئة السيدان عالية الأداء تتمتع بحضور قوي في الأسواق، ونرى هنا منافسة مثيرة بين مرسيدس AMG GT 63 S وتيسلا موديل 3 بيرفورمانس الأعلى أداءً في المجال.

كلاهما بأربعة أبواب ومساحة جيدة للركاب وتخزين الأمتعة مع جودة مكونات الصنع، وتتوقف التشابهات بينهما عند هذا.. كل شيء آخر مختلف تقريباً، ونبدأ بـ AMG GT 63 S، والتي تستخدم محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 630 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، بدفع رباعي وتسارع إلى 100 كم\س في 3.2 ثانية وسرعة قصوى 315 كم\س.

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في النقيض من ذلك تستخدم موديل 3 بيرفورمانس موتورين كهربائيين بقوة 450 حصان وعزم دوران 640 نيوتن.متر، مع تسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية وسرعة قصوى 261 كم\س ومدى 560 كيلومتر للشحنة الكاملة.

للوهلة الأولى يبدو أن المرسيدس هي المفضلة للفوز بفضل تفوقها بقرابة 200 حصان على التيسلا، ولكن موديل 3 بيرفورمانس هي منافس قوي بفضل تسارعها الممتاز على الخطوط المستقيمة.. شاهدوا الفيديو المرفق لمعرفة الفائز.. السباق يبدأ من الدقيقة 2:40.