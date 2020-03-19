مقارنة هيونداي النترا 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن النترا الجديدة البارحة مع وعود بتحسينات معتبرة عن الموديل السابق في التصميم والتقنيات وجودة المواد، مع وصف السيارة بـ “كوبيه يومية بأربعة أبواب”، ونعرض لكم هنا مقارنة مباشرة بين الموديل الجديد والسابق.

لنبدأ بالشكل الخارجي.. رغم إعادة تصميم النترا إلا أنها تظل مألوفة، مع شبكة تهوية أقصر وأعرض من السابق وتصميم أكثر عصرية لفتحات التهوية، مع مصابيح أمامية أكثر أناقة.. كما حصلت النترا الجديدة على سقف أكثر ميلاً وعمود C أكثر رشاقة وديناميكية، مع مصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي.

كما حصلت السيارة على تحسينات حقيقية في الداخلية، بمواد أعلى جودة وتصميم أكثر عصرية وتقنيات أكثر تطوراً، ونرى مقود جديد ولوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش تدعم تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، مع كونسول أوسط بتصميم أكثر فخامة.

المحركات

Advertisements

النترا الجديد تستمر مع نفس محرك 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 147 حصان وعزم دوران 179 حصان، وإن قامت هيونداي بتحديث جير الـ CVT لتحسين أدائه وسرعة استجابته.

المميز هنا هو تقديم مولد طاقة هجين جديد يجمع بين محرك 1.6 لتر بأربعة سلندر وموتور كهربائي وبطارية ليثيوم ايون 1.32 كيلوواط\س، بقوة إجمالية 139 حصان وعزم دوران 264 نيوتن.متر، وكفاءة استهلاك وقود تقدر بـ 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

وستصل النترا 2021 في الوكالات في الخريف القادم مع الكشف عن الأسعار الرسمية قريباً.