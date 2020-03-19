كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة "مازيراتي"، إرجاء فعالية إعادة إطلاق علامتها التجارية بعنوان "MMXX: نحو المستقبل"، والتي كانت مقرر لها "مايو" المقبل، إلى شهر سبتمبر 2020، نظراً للظروف الراهنة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن استضافة مدينة"مودينا" الإيطالية، لهذه الفعالية التي ستعلنانطلاق حقبة جديدة في مسيرة العلامة التجارية.
وقالت "مازيراتي"، عبر بيان بيان لها، إنها تعتزم إطلاق حقبتها الجديدة من المكان الذي احتضنها منذ ما يزيد على 80 عاماً، حيث تربط العلامة مع "مودينا" علاقة
وأكدت الشركة أن علامة "مازيراتي" تحتفظ بهويتها الإيطالية، وتحافظ على زخم تطورها مدفوعةً بإقدامها ورفضها الاستسلام مهما اشتدت الظروف.
وأضاف البيان:"وإذ تتطلع هذه العلامة نحو المستقبل، فقد اختارت شهر سبتمبر 2020 نقطة لانطلاقتها الجديدة، حيث ستلفت أنظار العالم إلى ابتكاراتها الجديدة التي ستصنع مستقبل التنقل".
كانت هذه تفاصيل خبر "مازيراتي": تأجيل احتفالية "MMXX نحو المستقبل" بـ"مودينا" إلى سبتمبر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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