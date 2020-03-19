"مازيراتي": تأجيل احتفالية "MMXX نحو المستقبل" بـ"مودينا" إلى سبتمبر 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "مازيراتي"، إرجاء فعالية إعادة إطلاق علامتها التجارية بعنوان "MMXX: نحو المستقبل"، والتي كانت مقرر لها "مايو" المقبل، إلى شهر سبتمبر 2020، نظراً للظروف الراهنة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عن استضافة مدينة"مودينا" الإيطالية، لهذه الفعالية التي ستعلن

انطلاق حقبة جديدة في مسيرة العلامة التجارية.

وقالت "مازيراتي"، عبر بيان بيان لها، إنها تعتزم إطلاق حقبتها الجديدة من المكان الذي احتضنها منذ ما يزيد على 80 عاماً، حيث تربط العلامة مع "مودينا" علاقة

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وثيقة، وهما تتشاطران نظرتهما إلى المستقبل بعين ملؤها الشغف والثقة والجرأة.

وأكدت الشركة أن علامة "مازيراتي" تحتفظ بهويتها الإيطالية، وتحافظ على زخم تطورها مدفوعةً بإقدامها ورفضها الاستسلام مهما اشتدت الظروف.

وأضاف البيان:"وإذ تتطلع هذه العلامة نحو المستقبل، فقد اختارت شهر سبتمبر 2020 نقطة لانطلاقتها الجديدة، حيث ستلفت أنظار العالم إلى ابتكاراتها الجديدة التي ستصنع مستقبل التنقل".