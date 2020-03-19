"وكيل سكودا" يطبق إجراءات احترازية لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

كتب: باسل الحلواني

في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد وطبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، اتخذت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار وكيل علامة سكودا في مصر، الإجراءات الاحترازية اللازمة للتجاوب مع الأزمة الحالية الخاصة بمخاوف تفشي (كوفيد-19) في مصر، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بالشركة والمستهلكين أيضا.

وتنص هذه الإجراءات على تقليل مواعيد العمل الرسمية، والسماح لبعض موظفي الشركة العمل من المنزل إذا كانت طبيعة عملهم تسمح بذلك، بالإضافة إلى وضع خطة تناوب للموظفين حرصًا على تقليل الاتصال المباشر بينهم داخل مقر الشركة.

أضافت الشركة أن هناك مسئولية والتزام تجاه مستهلكينا في مثل هذه الأوقات

العصيبة التي تمر على العالم كله وليس مصر فقط ولذلك لن نغلق مواقعنا أو فروعنا المنتشرة أمام من يحتاج لخدمة أو صيانة في ظل هذه الظروف ولكن اتخذنا إجراءات وقائية تحافظ على الموظفين والفنيين وكافة العاملين وأيضا تضمن القدر الكافي من الوقت الذي نتلقى فيه طلبات واستفسارات عملاؤنا وتقديم الدعم المناسب لهم.

تشمل القرارات التي أعلنتها كيان ايجيبت منع أي تجمعات أو اجتماعات أو أنشطة نهائيًا بالشركة، ويتم استثناء الاجتماعات الهامة بما لا تزيد عن خمس أفراد ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو تهوية المكان

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والتزام الحضور بمستلزمات الوقاية، وفى حالة الاجتماعات الطارئة يتم الاعتماد على خاصية video conference عبر الانترنت.

كما قررت منح إجازة مرضية لمدة 14 يوم مدفوعة الأجر لكل من تظهر عليه أعراض الأنفلونزا وغيرها، مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة العاملين.

وأكدت شركة كيان ايجيبت في بيان لها، أن هناك نظام مراقبة صارم داخل الشركة للتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة من اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بارتداء كمامات وقفازات أثناء تأدية العمل واستخدام المطهرات اللازمة، وقامت "كيان" بعملية تعقيم كاملة لمبان الشركة وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالموظفين فضلا عن المعارض وأيضا جراج السيارات.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ بعض الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت الإجراءات تقليل عدد العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تعليق حركة الطيران ابتداء من اليوم الخميس 19 مارس.