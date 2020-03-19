كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تغلق مصانعها في أوروبا وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "بي إم دبليو - BMW" أنها تستعد لتعليق الإنتاج في مصانعها في أوروبا و روسلين بجنوب أفريقيا، حتى 19 أبريل، بسبب انخفاض الطلب وكوسيلة للمساعدة في الحد من خطر انتشار فيروس كورونا، وسيبدأ إغلاق المصانع في نهاية الأسبوع.

وقال أوليفر زيبس المدير التنفيذي لشركة BMW في بيان أمس لأربعاء "إننا نتحمل مسؤوليتنا على محمل الجد، عندما يتعلق الأمر بضمان حماية وصحة موظفينا وتحقيق أفضل توازن ممكن من حيث الربحية".

وأشار زيبس أيضا إلى إغلاق الوكلاء في أوروبا مع انخفاض الطلب على السيارات الجديدة.

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وأضاف أن BMW تخلت عن آمالها في عام قياسي آخر لمبيعات السيارات بسبب فيروس كورونا، وتوقع أن تكون عمليات التسليم "أقل بكثير" من مستويات 2019 والربحية الأضعف في السنوات.

قالت علامات BMW's Rolls-Royce و Mini أنها ستتوقف عن الإنتاج في مصانعها في المملكة المتحدة.

وقالت شركة رولز رويس إنها ستعلق الإنتاج يوم الاثنين في مصنعها في جودوود بإنجلترا لمدة أسبوعين. ويلي التعليق تعليق لإغلاق صيانة عيد الفصح المخطط له بالفعل لمدة أسبوعين.

وقالت العلامة التجارية إن ميني ستغلق مصانعها الثلاثة في المملكة المتحدة يوم الاثنين حتى 17 أبريل، وتقوم Mini ببناء السيارات في مصنعها في أكسفورد، والمحركات في مصنع Hams Hall، وأجزاء الجسم في منشأتها في سويندون.