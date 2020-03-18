فولكس فاجن تكشف عن "كروس أوفر" جديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، الكشف عن سيارة كروس أوفر، تعد منافساً جديداً لسياراتها الشهيرة "تيجوان، الأكثر شهرة في قطاع السيارات العائلية حول العام.

وتحمل الكروس أوفر الجديدة اسم "نيفوس"، وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي يطورها القسم

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البرازيلي التابع لفولكس فاجن ستبنى على منصات MQB-А0، التي ستمنحها قوة للهيكل، وتجعلها متوسطة الحجم لكن بقمرة واسعة ومريحة.

وستحصل هذه السيارة على هيكل بطول 4 أمتار تقريبا، مزود بقاعدتي عجلات تبعدان

عن بعضهما 256 سم، أما قمرتها فستزود بلوحة قيادة رقمية، وشاشتين تعملان باللمس يمكن من خلالهما مراقبة محيط السيارة عن طريق الكاميرات، والتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.

وستأتي نيفوس بعدة نسخ جميعها مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع انزلاق السيارة على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تحافظ على مسار السيارة على الطرقات السريعة.