كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن"، الكشف عن سيارة كروس أوفر، تعد منافساً جديداً لسياراتها الشهيرة "تيجوان، الأكثر شهرة في قطاع السيارات العائلية حول العام.
وتحمل الكروس أوفر الجديدة اسم "نيفوس"، وتبعا للتسريبات فإن السيارة التي يطورها القسم
وستحصل هذه السيارة على هيكل بطول 4 أمتار تقريبا، مزود بقاعدتي عجلات تبعدانعن بعضهما 256 سم، أما قمرتها فستزود بلوحة قيادة رقمية، وشاشتين تعملان باللمس يمكن من خلالهما مراقبة محيط السيارة عن طريق الكاميرات، والتحكم بأنظمة المولتيميديا والقيادة.
وستأتي نيفوس بعدة نسخ جميعها مزودة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع انزلاق السيارة على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تحافظ على مسار السيارة على الطرقات السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فولكس فاجن تكشف عن "كروس أوفر" جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.