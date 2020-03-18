“تقرير” 5 مميزات مبهرة تتمتع بها لكزس NX 2020

الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس NX 2020 في السعودية عند وكيلها عبداللطيف جميل، وهي كما نعلم SUV فاخرة بخطوط منحوتة بشكل مميز وأداء وتجربة قيادة ممتعة، وفيما يلي سنتعرف على ابرز مميزات لكزس NX 2020.

التصميم الخارجي

تتميز الـ SUV الفاخرة بخطوط منحوتة بشكل مميز مع مصابيح LED ذات الشكل الفريد تخلق حضورا مميزاً، فالمصابيح الكشافة الرئيسية بثلاث عيون ولمبات LED تمتاز بتصميم حديث ملفت وھي موفرة للطاقة وتطلق اضاءة جميلة على شكل L، وتتوفر سيارة لكزس بجنوط مقاس 18 انش، وفتحة سقف، في حين أن أبعاد السيارة هي كالتالي:

الطول الكلي: 4640 مم

العرض الكلي: 1845 مم

الإرتفاع الكلي: 1630 مم

طول قاعدة العجلات: 2660 مم

وزن السيارة فارغة: 1705-1780 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2270 كغ

التصميم الداخلي

تنبض لكزس NX بمظاهر الفخامة والتفرد، وهذا ما يبدو جليًا في مقصورتها التي تتمحور إمكاناتها وميزاتها حول رفاهية السائق، حيث تبدأ المتعة من الوهلة الأولى لدخول السيارة مع المقود الجلد ذي الثلاثة أضلاع المزود بمقابض تغيير سرعة، ويمكن تلخيص مواصفات التصميم الداخلي في النقاط التالية:

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

نظام لكزس الصوتي الراقي مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 8 سماعات

فتحة سقف

مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

المقاعد من الجلد الصناعي

المقود قابل للتعديل يدوياً

شاشة لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)

شمعة إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع

المحرك

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