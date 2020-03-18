بالصور: “سار” تُدشّن حملة تعقيم لجميع القطارات والمحطات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، دشّنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” حملة تعقيم لكافة محطات وعربات القطارات بالمملكة. ومن بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة، مايلي: إلغاء الاجتماعات الداخلية ورحلات العمل إلا للضرورة.

إلغاء البصمة واستبدالها بوسائل إلكترونية أخرى.

توفير كافة الأدوات اللازمة للعمل عن بعد.

عزل الموظفين العائدين من دول موبوءة لمدة 14 يوماً.

زيادة عدد أجهزة التعقيم داخل مرافق الشركة. والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية، قد مكّنت المسافرين من إجراء عمليات إلغاء واسترجاع التذاكر مجاناً وبسهولة تامة.

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