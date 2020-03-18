نظرة شاملة على لكزس NX 2020 + المميزات والتقنيات والمواصفات

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس NX 2020 إلى السعودية عند وكيلها عبداللطيف جميل، وهي كما نعلم SUV فاخرة بخطوط منحوتة بشكل مميز وأداء وتجربة قيادة ممتعة، وفيما يلي سنلقي نظرة شاملة على لكزس NX 2020.
التصميم الخارجي
تتميز الـ SUV الفاخرة بخطوط منحوتة بشكل مميز مع مصابيح LED ذات الشكل الفريد تخلق حضورا مميزاً، فالمصابيح الكشافة الرئيسية بثلاث عيون ولمبات LED تمتاز بتصميم حديث ملفت وھي موفرة للطاقة وتطلق اضاءة جميلة على شكل L، وتتوفر سيارة لكزس بجنوط مقاس 18 انش، وفتحة سقف، في حين أن أبعاد السيارة هي كالتالي:
- الطول الكلي: 4640 مم
- العرض الكلي: 1845 مم
- الإرتفاع الكلي: 1630 مم
- طول قاعدة العجلات: 2660 مم
- وزن السيارة فارغة: 1705-1780 كغ
- الوزن الإجمالي للسيارة: 2270 كغ
التصميم الداخلي
تنبض لكزس NX بمظاهر الفخامة والتفرد، وهذا ما يبدو جليًا في مقصورتها التي تتمحور إمكاناتها وميزاتها حول رفاهية السائق، حيث تبدأ المتعة من الوهلة الأولى لدخول السيارة مع المقود الجلد ذي الثلاثة أضلاع المزود بمقابض تغيير سرعة، ويمكن تلخيص مواصفات التصميم الداخلي في النقاط التالية:
- نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)
- نظام لكزس الصوتي الراقي مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 8 سماعات
- فتحة سقف
- مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي
- المقاعد من الجلد الصناعي
- المقود قابل للتعديل يدوياً
- شاشة لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)
- شمعة إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع
المحرك
ھذا المحرّك الجديد يعطي مزيجًا متطوّرًا من أداء القيادة المثير والاقتصاد الممتاز في استھلاك الوقود، والشاحن التوربيني ثنائي اللولب بحجمه الصغير وكفاءته العالية يجتمع مع محرّك طراز دورة أتكينسون مع VVT-iW (توقيت صمامات متغيّر – ذكي واسع) مزدوج، وإليكم مواصفات المحرك:
- نوع المحرك: سعة 2.0 ليترات، 4 اسطوانات – الشاحن التوربيني
- سعة المحرك: 2 لتر
- الأحصنة: 235 قوة حصانية
- أقصى عزم دوران: 350 نيوتن.متر
- نوع الوقود: 95
- سعة خزان الوقود: 60 لتر
الأمان
- تحذير ضغط الإطارات
- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركب للسائق, وستائر هوائية جانبية للركاب في المقعد الخلفي
- حساسات أمامية وخلفية + كاميرا خلفية
- مثبت سرعة
الأسعار
تتوفر لكزس NX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل، بالإصدارات التالية:
- NX 300 AA إليجنت بسعر 171,990 ريال
-
NX 300 BB إكسيلانس بسعر 200,130 ريال
-
NX 300 FF اف سبورت 217,530 ريال
كانت هذه تفاصيل خبر نظرة شاملة على لكزس NX 2020 + المميزات والتقنيات والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.