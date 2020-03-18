نظرة شاملة على لكزس LX 2020 + المميزات والتقنيات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LX هي واحدة من السيارات النادرة في الأسواق التي تجمع بين إمكانات الدفع الرباعي والقيادة الوعرة الممتازة وبين الراحة والفخامة في الداخلية، مع عدد واسع من التقنيات والمزايا، واليوم سنلقي نظرة شاملة على لكزس LX 2020.

التصميم الخارجي

وتتمتع لكزس LX بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، ويعتبر الكثيرون LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، مع شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED وجنوط 20 إنش قياسي.

وتأتي السيارة بالأبعاد التالية:

الطول الكلي: 5065 مم

العرض الكلي: 1980 مم

الإرتفاع الكلي: 1865 مم

طول قاعدة العجلات: 2850 مم

وزن السيارة فارغة: 2800 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 3400 كغ

ويمكن تلخيص مواصفات التصميم الخارجي في النقاط التالية:

جنط مقاس 21 أنش (Black Accents)

مجموعة حماية كروم جانبية ، للباب والصدام الخلفي والمرايات الجانبية

المصابيح الأمامية LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam

ستائر خلفية جانبية يدوية

فتحة سقف

باب الشنطة (الجزء العلوي كهربائي مجهز بميزة الشفط والجزء السفلي يدوي مجهز بميزة الشفط)

علامة لكزس الترحيبية للأبواب الأمامية

رف الأمتعة كروم (Roof Rail)

غطاء حماية لخطاف السحب في الصدام الخلفي

التصميم الداخلي

السيارة ممتازة في راحة الداخلية، وتحصل LX باستمرار على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة والتي بالإمكان تهويتها، مع داخلية رحبة تسع خمسة أو سبعة أفراد ومساحة تخزينية واسعة، وتتميز لكزس LX بنظام صوتي stereo قياسي ممتاز، مع توفر نظام Mark Levinson الاختياري المذهل بـ 19 مكبر صوت بقدرة 450 وات، مع تصميمه بشكل خاص ليناسب المقصورة لتوفير أفضل تجربة سمعية ممكنة للركاب.

وتقدم لكزس LX نظام ترفيهي اختياري ممتع للمقاعد الخلفية للأطفال وغيرهم، ويشمل شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس LX بصندوق تبريد اختياري، وهو إضافة هامة عند السفر بشكل خاص للحفاظ على البرودة المحببة لمشروباتك في جميع الأوقات.

ويمكن تلخيص مواصفات التصميم الداخلي في هذه النقاط:

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نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB مع 9 1 سماعة

12.3 أنش نظام ملاحة مع Bluetooth

شاشات ترفية عدد 2 قياس 11.6 أنش للمقاعد الخلفية

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف

المقود جلد

مكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) بتحكم منفصل

علبة تبريد (ثلاجة)

مقاعد جلد طبيعي

نظام الدخول الذكي

مفتاح كرت إضافي

المقاعد الأمامية مهواة (تسخين)

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائياً

نظام تشغيل المحرك عن بعد (ريموت مدمج مع المفتاح)

المحرك

نوع المحرك: سعة 5.7 لتر، 8 سلندرات على شكل V

سعة المحرك: 5.7 لتر

الأحصنة: 362 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 530 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 93 لتر أساسي و45 لتر احتياطي

الأمان

أنظمة ABS+ BA+VSC+EBD+HAC+TRC+CRAWL +MTS

حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات (أمامية و 2جانبيه وخلفية)

أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head up Display

الأسعار

تتوفر لكزس LX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل بالإصدارات التالية:

LX 570 AD إليجنت بلس بسعر 388,080 ريال

LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال

LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 467,355 ريال

صور لكزس LX D450