هل يمكن تجديد استمارة السيارة دون الحاجة إلى فحص؟.. المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويـتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول حقيقة ما تم تداوله من شائعات خلال الفترة الماضية بشأن تجديد استمارة السيارة دون الحاجة إلى فحص.

وجاء سؤال المتابع، كالتالي: “أريد تجديد استمارة السيارة.. هل يلزم فحص المركبه؟ حاليا”، وبدوره قام المرور بالرد: “مرحباً بك، سداد الرسوم والمخالفات و إجراء الفحص الفني والتأمين، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر..نشكر تواصلك”.