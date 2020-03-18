شركة الوفاق توفر تأجير السيارات إلكترونياً بدون التعامل مع الموظفين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الوفاق لتأجير السيارات عن توفير خدمة جديدة حرصاً على سلامة وراحة عملاءها في ظل تفشي فيروس كورونا.

حيث أتيحت خدمة إلكترونية متكاملة تسمح لك بتأجير السيارات بدون تعامل مباشر مع الموظفين في حال اضطررت إلى الخروج من المنزل.

ذلك يشمله حجز السيارة، الدفع، تنفيذ العقد، تمديد العقد، وأي شيء آخر عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات.

يذكر أن الوفاق لتأجير السيارات هي إحدى أكبر شركات تأجير السيارات في المنطقة، وقد تم إنشاؤها منذ 20 عاماً ولديها فروع منتشرة بأنحاء المملكة ودول عديدة.

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واستئجار إحدى السيارات من الوفاق لتأجير السيارات يشمل تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات مع الدعم بخدمة الصيانة المتنقلة بحيث إذا تعطلت السيارة لأي سبب لا قدر الله سيأتي إليك المسؤولون على الفور لإصلاحها أو استبدالها لكي تعود على الطريق.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور