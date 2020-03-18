الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس LX 2020 في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وتصنف على أنها أفضل SUV يابانية كاملة الحجم على الإطلاق، كما أنها إحدى أكثر سيارات لكزس مبيعاً حول العالم بفضل الفخامة والرحابة والاعتمادية التي تقدمها، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار وتفاصيل فئات لكزس LX 2020 في السعودية. المحرك نوع المحرك: سعة 5.7 لتر، 8 سلندرات على شكل V

سعة المحرك: 5.7 لتر

الأحصنة: 362 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 530 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 93 لتر أساسي و45 لتر احتياطي الراحة والتصميم جنط مقاس 21 أنش (Black Accents)

نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB مع 9 1 سماعة

12.3 أنش نظام ملاحة مع Bluetooth

شاشات ترفية عدد 2 قياس 11.6 أنش للمقاعد الخلفية

نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

مجموعة حماية كروم جانبية ، للباب والصدام الخلفي والمرايات الجانبية

المصابيح الأمامية LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam

ستائر خلفية جانبية يدوية

وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف

المقود جلد

مكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) بتحكم منفصل

علبة تبريد (ثلاجة)

فتحة سقف

مقاعد جلد طبيعي

نظام الدخول الذكي

مفتاح كرت إضافي

المقاعد الأمامية مهواة (تسخين)

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائياً

باب الشنطة (الجزء العلوي كهربائي مجهز بميزة الشفط والجزء السفلي يدوي مجهز بميزة الشفط)

نظام تشغيل المحرك عن بعد (ريموت مدمج مع المفتاح)

علامة لكزس الترحيبية للأبواب الأمامية

رف الأمتعة كروم (Roof Rail)

غطاء حماية لخطاف السحب في الصدام الخلفي الأبعاد Advertisements الطول الكلي: 5065 مم

العرض الكلي: 1980 مم

الإرتفاع الكلي: 1865 مم

طول قاعدة العجلات: 2850 مم

وزن السيارة فارغة: 2800 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 3400 كغ الأمان أنظمة ABS+ BA+VSC+EBD+HAC+TRC+CRAWL +MTS

حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات (أمامية و 2جانبيه وخلفية)

أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head up Display في الختام، تتوفر لكزس LX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: LX 570 AD إليجنت بلس بسعر 388,080 ريال

LX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال

LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 467,355 ريال صور لكزس LX S صور لكزس LX D450

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار وتفاصيل فئات لكزس LX 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.