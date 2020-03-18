الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس NX 2020 في السعودية عند وكيلها عبداللطيف جميل، وهي كما نعلم SUV فاخرة بخطوط منحوتة بشكل مميز وأداء وتجربة قيادة ممتعة، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار وتفاصيل فئات لكزس NX 2020 في السعودية. المحرك نوع المحرك: سعة 2.0 ليترات، 4 اسطوانات – الشاحن التوربيني

سعة المحرك: 2 لتر

الأحصنة: 235 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 350 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 60 لتر الراحة والتصميم نظام شحن لاسلكي للجوال (فقط التي تدعم نظام qi)

نظام لكزس الصوتي الراقي مشغل MP3,WMA مع مدخل USB, AUX بـ 8 سماعات

فتحة سقف

18 انش مقاس العجلات (Base)

مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي

المقاعد من الجلد الصناعي

المقود قابل للتعديل يدوياً

شاشة لعرض معلومات النظام السمعي (بدون نظام ملاحة)

شمعة إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع الأبعاد Advertisements الطول الكلي: 4640 مم

العرض الكلي: 1845 مم

الإرتفاع الكلي: 1630 مم

طول قاعدة العجلات: 2660 مم

وزن السيارة فارغة: 1705-1780 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2270 كغ الأمان تحذير ضغط الإطارات

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركب للسائق, وستائر هوائية جانبية للركاب في المقعد الخلفي

حساسات أمامية وخلفية + كاميرا خلفية

مثبت سرعة في الختام، تتوفر لكزس NX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: NX 300 AA إليجنت بسعر 171,990 ريال

NX 300 BB إكسيلانس بسعر 200,130 ريال

NX 300 FF اف سبورت 217,530 ريال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار وتفاصيل فئات لكزس NX 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.